العراق: مقتل عنصرين من داعش فى كركوك

جدة - نرمين السيد - قالت خلية الإعلام الأمنى العراقية - فى بيان، إن طيران التحالف الدولى وجه الضربة الجوية، بأمر من قيادة العمليات المشتركة، ضمن نطاق محافظة كركوك مما أسفر عن مقل عنصرين من التنظيم.

يذكر، أن رئيس الوزراء العراقى الأسبق حيدر العبادى، كان قد أعلن القضاء على تنظيم داعش عسكرياً فى بلاده، ورغم ذلك لا تزال هناك عمليات متواصلة تستهدف فلول التنظيم الذين لا يزالون ينفذون أعمال عنف فى المناطق بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وديالى.