الجيش الليبي: تركيا بدأت احتلال المنطقة الغربية

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم، الأحد، بدء تركيا في عمليات احتلال للمنطقة الغربية في ليبيا.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز"، إن تركيا تقوم باحتلال المنطقة الغربية في ليبيا.

وأضاف أن زيارة وزير الدفاع التركي إلى طرابلس هدفها دعم تنظيم الإخوان وعرقلة جهود الحل السياسي في ليبيا.

وتابع أن تركيا تريد تحميل فاتورة خسائرها على الشعب الليبي من خلال إشعال الحرب، مشيرا إلى أن تركيا لا تريد أن تخرح صفر اليدين من ليبيا.

كان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار غادر العاصمة الليبية طرابلس، بعد زيارة مفاجئة وغامضة أجرى خلالها مباحثات مع مسئولين بحكومة الوفاق.

وأجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس، تبعها كثير من الأسئلة كونها تأتي بعد إتمام أول عملية تبادل أسرى بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق.

وتوجه وزير الدفاع التركي إلى ليبيا، رفقة عسكرين كبار بينهم رئيس أركان الجيش يشار جولر، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا حيث وصل الوفد صباح السبت، إلى مطار معيتيقة في طرابلس على متن طائرة رئاسية تركية.

وبحسب قناة "218" الليبية، غير وزير الدفاع التركي وجهته بشكل مفاجئ وفي آخر لحظة من قاعدة الوطية إلى مطار معيتيقة.