صافرات تحذير تدوي من ألمانيا.. صحيفة: صواريخ روسيا والصين كابوس يهدد أمن أوروبا

صرح "جيرهارد هيجمان"، الصحفي في صحيفة "دي فيلت"، بأن إدخال الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في ترسانات الدول، وتحديدًا روسيا والصين، يمثل كابوسًا للأمن الأوروبي، ويطلق مرحلة جديدة في "دوامة التهديدات".

وأشار "هيجمان"، إلى حالة التأهب الأخيرة في القاعدة العسكرية الأمريكية في رامشتاين في ألمانيا، بعد أن أجرت غواصة روسية تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات.

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وأشارت "دي فيلت" إلى أنه في حين أن الحادث أظهر أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب دائم، وأضاف المنفذ أنه في حالة وجود صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت ، ربما يكون رد فعلهم متأخرا للغاية لاعتراضه.

وكتبت المنفذ الإخباري: "مع ظهور ما يسمى بالأسلحة التي تفوق سرعة الصوت، أصبحت سلاسل التنبيه الحالية بشأن إطلاق الصواريخ وأنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية عديمة الفائدة ويقل وقت الرد على الإطلاق بشكل كبير".

ونقلت وسائل الإعلام عن خبراء من المجلس الألماني للعلاقات الخارجية قولهم إن الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ستؤدي إلى تشويه ميزان القوى بين القوى النووية وإحباط مبادرات نزع السلاح.

وأشاروا إلى أنه في حين أن روسيا والصين تحتلان بالفعل مناصب قيادية من حيث الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت ، فإن الولايات المتحدة تبذل جهودًا كبيرة للحاق بالركب.

وفي الوقت نفسه، أشارت وسائل الإعلام إلى أن روسيا غير معنية بتقدم الدول الأخرى في مجال الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بسبب امتلاكها أنظمة دفاع جوي متطورة من طراز S-500 ، مصممة لمواجهة مثل هذه التهديدات.

وأشار محللون أمنيون ألمان استشهدوا بها من قبل داي فيلت إلى أن روسيا غير مهتمة بالتقدم الأمريكي في هذا المجال نظرًا لامتلاك البلاد دفاعات فعالة ضد الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في شكل نظام دفاع جوي متقدم S-500 و'معدّل غير معروف، للصاروخ المعترض.

وبدأت الولايات المتحدة في البحث عن الصواريخ والطائرات الشراعية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنها في النهاية تخلت عن المشاريع في هذا المجال، ولم تعيد إحيائها إلا مؤخرًا.

وتم استئناف هذه الجهود بعد أن أعلنت روسيا عن اختراق، حيث قدمت عدة نماذج من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي تتحرك بسرعة 10 ماخ وما فوق.

وصرح الرئيس فلاديمير بوتين أثناء تقديمه للأسلحة الجديدة، بأن تطويرها كان رد فعل البلاد على تصرفات الغرب وعدم احترامهم للمصالح والطلبات الروسية.

في الوقت نفسه، معربا الكرملين عن استعداده لوضع صواريخ جديدة على جدول أعمال المحادثات بشأن معاهدات الحد من الأسلحة، مثل نيو ستارت، التي من المقرر أن تنتهي في فبراير 2021 وتتطلب تمديدًا.