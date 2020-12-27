نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سنغافورة تعطي موافقتها لاستخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الأحد، إمكانية استخدام اللقاح المطور من قبل شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، في حملة التطعيم في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان إن لجنة التقييم الطبي المعنية بالتطعيم قدمت استنتاجاتها التي تشير إلى أن نسبة فعالية اللقاح المذكور تقدر بـ 95% ويمكن استخدامه لأشخاص تزيد أعمارهم على 16 سنة.