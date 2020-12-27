نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معارض تركي يهاجم سياسات أردوغان في التعامل مع المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء التركي الأسبق، زعيم حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، هو "المتآمر الحقيقي على بلدنا وشعبنا"، وفقا لصحيفة "زمان" التركية.

جاءت تصريحات أوغلو اجتماعه مع مسؤولين في الحزب هاجم خلاله أردوغان، على خلفية قرار البنك المركزي التركي رفع نسب الفائدة. .

وأعرب أوغلو عن استغرابه من رفع نسبة الفائدة في تركيا، في وقت خفضته دول العالم لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.