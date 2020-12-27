مقتل 7 جنود إثر هجوم مسلح بإقليم بلوشستان فى باكستان

جدة - نرمين السيد - وذكرت اللجنة -فى بيان نقلته شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد- أنه وقع تبادل كثيف لإطلاق النار بين الجانبين، مما أدى إلى مقتل 7 جنود.. وتم فرض كردون أمنى حول موقع الحادث وغلق الطرق لمنع فرار الجناة، لافتة إلى أنه تجرى حاليا عملية بحث وتمشيط على نطاق واسع للقبض عليهم.
وفى الوقت ذاته، أدان رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان ووزير الداخلية شيخ راشيد الحادث الإرهابى.. وأعربا عن تعازيهما لأهالى الجنود.. فيما لم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.
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