الجيش اللبنانى يضبط 8 متهمين فى واقعة إحراق مخيم للاجئين السوريين

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اللبنانى، إلقاء القبض على 8 أشخاص (لبنانيان و6 سوريين) على خلفية الشجار الذى وقع أمس وتطور على نحو أدى إلى إحراق مخيم للنازحين السوريين فى منطقة المنية (شمالى البلاد) بصورة كاملة.





وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى، فى بيان اليوم الأحد، أن جهاز مخابرات الجيش تمكن اليوم من ضبط المتهمين الثمانية، بعدما تبين مشاركتهم فى شجار شخصى وقع بين مجموعة من الشباب اللبنانيين وعدد من العمال السوريين، وتطور إلى إطلاق النيران فى الهواء من قبل الشبان اللبنانيين الذين عمدوا أيضا إلى إحراق خيم النازحين السوريين فى بلدة بحنين بمنطقة المنية.

وأضافت أن وحدات الجيش تدخلت ودفعت بدوريات عسكرية فى المنطقة، كما نفذت مداهمات بحثا عن المتورطين فى إطلاق النار وإحراق الخيم، وضُبط فى منازل تمت مداهمتها أسلحة حربية وذخائر وعتاد عسكرية.

وأشارت إلى أن المتهمين المضبوطين جرى إحالتهم إلى سلطات التحقيق القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فى حين لا تزال تستمر عملية ملاحقة باقى الجناة لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء.

كان مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وتيار المستقبل والحزب التقدمى الاشتراكى، قد استنكرا - فى وقت سابق - حادثة إخراق مخيم اللاجئين السوريين، مطالبين بتقديم مرتكبى الجريمة إلى العدالة.