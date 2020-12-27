الكرملين: بوتين أضاع أياما كثيرة وهو يحمل الهاتف لإنهاء إراقة الدماء في كاراباخ

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمضى أيامًا عديدة على الهاتف لوضع حد للتصعيد في نا[ورنو كاراباخ.

وقال بيسكوف لقناة روسيا 1، اليوم الاحد: "ليس لدينا أي فكرة ما قاله بوتين لباكو ويريفان لوقف الصراع، لأن الرئيس كان بالفعل منخرطًا في هذا الأمر شخصيًا وقضى أيامًا كثيرة جدًا وهو يحمل هاتفًا في يده".

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وأضاف المتحدث أنه تحدث أيضا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشدد على أن "روسيا لعبت دورًا رئيسيًا في وقف إراقة الدماء" ، مشيرًا إلى أنه "من الصعب للغاية المبالغة في تقدير" جهود بوتين.

وبحسب بيسكوف، لم تتمكن روسيا من تسوية القضية إلا بفضل الحفاظ على علاقات جيدة وبناءة وقائمة على الاحترام المتبادل مع كل من باكو ويريفان.

واندلع نزاع ناجورني كاراباخ المستمر منذ عقود بين أرمينيا وأذربيجان في أواخر سبتمبر، ما أدى إلى وقوع إصابات عسكرية ومدنية على الجانبين. وانتهت الأعمال العدائية بعد أن وافق الجانبان على وقف إطلاق النار بوساطة روسية في 9 نوفمبر.

ونتج عن الاتفاق خسارة معظم الأراضي التي تسيطر عليها جمهورية ناغورنو كاراباخ المعلنة ذاتيًا ونشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة.