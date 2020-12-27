من دون الملك.. وفد مغربي رسمي يزور إسرائيل غدا

قال مصدر دبلوماسي مغربي لموقع "آي 24 ميوز" الإسرائيلي إن وفدًا رسميًا مغربيًا سيتوجه غدا الاثنين لزيارة الكيان الصهيوني.
وأضاف أن الوفد الرسمي سيعمل على مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطبيع العلاقات، والعمل على تعزيز العلاقات الديبلوماسية التي اعلن عنها مؤخرا بين البلدين.
وأوضح أن الوفد سوف يعمل على عدد من القضايا من بينها انطلاق رحلات سياحية مباشرة بين البلدين، وانشاء مكاتب اتصال في كلا البلدين خلال الفترة القريبة.
ويأتي ذلك بعد زيارة وفد أمريكي إسرائيلي مشترك يوم الثلاثاء الماضي للمغرب، للتوقيع على اتفاقية تطبيع بين البلدية في اطار مراسم رسمية في العاصمة الرباط، وترأس الوفد الاسرائيلي رئيس مجلس الامن القومي مائير بن شبات، والوفد الامريكي مستشار الرئيس الامريكي جاريد كوشنر.
والمغرب هو البلد العربي الرابع الذي أعلن عن عقد اتفاق لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الاشهر الاخيرة، بعد الامارات، البحرين والسودان.
ويشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد وجه دعوة للعاهل المغربي الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل.
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