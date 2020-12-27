باكستان تتهم الهند بالإرهاب بعد مقتل 7 جنود في إقليم بلوشستان

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية، اليوم الأحد ، إن سبعة جنود قتلوا في هجوم إرهابي على نقطة حدودية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وأطلق الإرهابيون غارة على مركز فيلق بلوشستان الحدودي في شاريغ ، هارناي ، بلوشستان في وقت متأخر من الليلة الماضية السبت، خلال تبادل مكثف لإطلاق النار، وقتل 7 جنود أثناء تصديهم للإرهابيين"، وفقا لما كتب بابار افتخار على تويتر.
تم تطويق المنطقة، وسد طرق الهروب، حيث كان المهاجمون مطلقي السراح.
وأعرب رئيس الوزراء ، عمران خان ، عن تعازيه ، وربط الهجوم بـ "الإرهابيين المدعومين من الهند".
وتواجه باكستان تمردا في إقليم بلوشستان منذ عام 1947 ، حيث تناضل المنظمات القومية لشعب البلوش - وهم أقلية عرقية في باكستان وإيران وأفغانستان - من أجل إقامة دولة مستقلة.
واتهمت إسلام أباد، نيودلهي مرارًا وتكرارًا بتمويل الجماعات المتشددة في بلوشستان.
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