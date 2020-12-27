وظائف شاغرة.. الحرس الوطني السعودي يعلن حاجته لـ 86 وظيفة إدارية

أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي، اليوم الأحد، توفر عدد 86 من الوظائف الإدارية الشاغرة؛ مشمولة بسلم رواتب الموظفين العموم للحاصلين على التخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة.

وفي بيان لها، قالت الوزارة: «على الراغبين في التقدم على تلك الوظائف الدخول على بوابة التوظيف بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "جدارة"».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحرس الوطني أسماء 276 متقدمًا، ودعت مبدئيًا المرشحين والمرشحات لإجراء المقابلات الشخصية وفقًا للمواعيد والمواعيد والشروط المحددة.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني أن إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية ستجرى في مركز التدريب والتخطيط الثقافي بمدينة الملك عبد العزيز السكنية يوم الأحد 30 محرم 1441 هـ.

وأضافت الوزارة بالإعلان أن شروط إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية تشمل: إحضار الهوية الوطنية الأصلية وصورة عنها ، وإحضار سيرتك الذاتية باللغة العربية ، والالتزام بالموعد النهائي للمقابلة ، وفي حالة عدم الحضور يعتبر ذلك انحرافا عن رغباتك في الترشيح.

وتتضمن: أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها موضحًا بها التخصص والتقدير العامّ والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وإرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل، وإحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه.

وتابعت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، بالإعلان أنه في حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم وترشيح الأعلى نقاط من المتقدمين على نفس الوظيفة، مضيفة أنه للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم (4912222 تحويلة 23356) أو البريد الإلكتروني .