ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحصل على لقاح ضد فيروس كورونا.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لقناة روسيا 1 التلفزيونية "قال إنه سيتم تطعيمه واتخذ هذا القرار وكان ينتظر حتى الانتهاء من جميع الإجراءات."
وأشار بوتين ، 68 عامًا ، في وقت سابق إلى أنه لا يوجد سبب لتلقيحه ، وقال إن البلاد ستركز جهود التطعيم على كبار السن والأفراد المعرضين لخطر أكبر.
أعلنت الدولة في وقت سابق من هذا العام أنها طورت ما زعمت أنه لقاح آمن وفعال ضد الفيروس.
قال بوتين إن إحدى بناته شاركت في تجارب سريرية للقاح Sputnik V الروسي في أغسطس ، وفقًا لرويترز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطعيم بوتين بلقاح فيروس كورونا الروسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.