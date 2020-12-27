العودة للحياة الطبيعية تتطلب تحصين 70% من البشر

مع بدء التطعيمات فـي جميع أنحاء أوروبا

■ العراق يوافق على الاستخدام الطارئ لـ«فايزر»

■ الجزائر تعلن توافر اللقاح في يناير

■ سوريا تتلقى اللقاح عبر «كوفاكس»

■ إيران توسع حظر التجول ليشمل 330 مدينة

■ اكتشاف إصابتين بالسلالة الجديدة في أونتاريو الكندية

■ بريطانيا تتحسس خطى لقاح «أسترازينيكا»

■ تركيا تعلن خلوها من السلالة الجديدة

■ الصين تمدد تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا

■ اليابان تحظر دخول جميع الأجانب

■ لجنة خبراء سنغافورية تؤيد لقاح «فايزر»

برلين ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

أعلنت شركة «بيوإنتيك» الألمانية عن اعتزامها التعاون مع شركاء آخرين لتعزيز الطاقة الإنتاجية للقاح الذي طورته مع شركة “فايزر” الأميركية. ونقلت وكالة “الأناضول” عن أوغور شاهين الرئيس التنفيذي للشركة أن هناك حاجة إلى تطعيم 70 بالمئة من سكان العالم باللقاح بحلول الشتاء القادم وذلك من أجل العودة إلى “الحياة الطبيعية”. وأوضح شاهين أن الشركة تستهدف توزيع 1.3 مليار جرعة من لقاحها بحلول نهاية 2021. يأتي ذلك فيما، بدأت دول الاتحاد الأوروبي حملات التطعيم أمس، حيث تلقى العاملون الصحيون وأفراد الفئات المعرضة للخطر مثل سكان دور الرعاية في جميع أنحاء القارة العجوز الدفعة الأولى من التطعيمات ضد فيروس كورونا. وقد بدأت رسميا أولى التطعيمات على مستوى ألمانيا. وتم منح اللقاح لمسنة “101 “عام في دار رعاية بالعاصمة برلين. وفي النرويج أصبح سفين اندرسون، الذي يعيش في دار رعاية في أوسلو، أول شخص يحصل على لقاح كورونا في النرويج. في غضون ذلك، بدأت التطعيمات في اليونان بتطعيم ممرضة في مستشفى بالعاصمة أثينا. كما بدأت فرنسا، حملة التطعيم ضد الفيروس، حيث ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن امرأة “ 78عاما” حصلت على أول جرعة لقاح في عيادة في سفران بشمال باريس.

في السياق ذاته، بدأت الدنمارك حملة لتطعيم الأفراد في دور الرعاية وأشارت تقارير إلى أن ليف هاسلبرج “79 عاما” كان هو أول شخص في الدنمارك يتلقى اللقاح. وفي السويد كانت جون بريت جونسون أول مواطنة سويدية تحصل على اللقاح وتعيش السيدة “91 عاما” في دار رعاية في مجولبي، على بعد 230 كيلومترا جنوب غرب ستوكهولم. وفي بولندا أصبحت أليشيا جاكوبوفسكا، التي تعمل رئيسة ممرضات في مستشفى وزارة الداخلية في العاصمة وارسو، أول من حصل على اللقاح. من جهتها، بدأت إيطاليا، التي سجلت أعلى حالات وفاة بفيروس كورونا، في تطعيم أفراد الرعاية الصحية، وذلك في إطار حملة تطعيم واسعة النطاق في دول الاتحاد الأوروبي تهدف لإعادة الحياة لطبيعتها. وفي مالطا أصبحت ممرضة بمستشفى حكومي أول شخص يتلقى اللقاح. وتم تطعيم راشيل جريتش، الممرضة العاملة في وحدة الأمراض المعدية في مستشفى ماتر داي، في خطوة تابعها رئيس الوزراء روبرت أبيلا ووزير الصحة كريس فيرن. في السياق، أعلنت مديرة معهد الرقابة في مجال الأدوية زوزانا باتيفا، أن اللقاح ضد الفيروس وصل إلى سلوفاكيا وتم إجراء أول عملية تطعيم ضد كورونا.

وقد بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 80 مليونا و 794ألفا و 84 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

الى ذلك، وافقت الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية بالعراق على استخدام لقاح “فايزر” بشكل طارئ. وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2369 إصابة جديدة بفيروس كورونا. فيما أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد أن لقاح كورونا سيكون جاهزا في شهر يناير المقبل، كما أمر الرئيس عبد المجيد تبون. بدورها أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 43 حالة وفاة. وفي سوريا أعلن مدير منظمة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة، توفيق حسابا، أن سوريا ستتلقى اللقاح عبر منصة “كوفاكس” التي أنشأتها “منظمة الصحة العالمية”، من بين 70 دولة أخرى.

دوليا، قال التلفزيون الإيراني إن إيران وسعت نطاق حظر التجول ليلا ليشمل 330 مدينة وبلدة يمثل تفشي فيروس كورونا فيها خطرا أقل حدة، وذلك في مسعى للمحافظة على تراجع شهدته ايران في الآونة الأخيرة في أعداد الإصابات والوفيات الجديدة بالفيروس. من جهته، أعلن مسؤولو الصحة في إقليم أونتاريو الكندي ظهور إصابتين مؤكدتين بسلالة فيروس كورونا الجديدة، التي اكتشفت لأول مرة في المملكة المتحدة، في الإقليم، لزوجين في جنوب أونتاريو ليس لهما تاريخ سفر معروف أو تعرض أو مخالطة لمريض بكوفيد19. من جهتها قالت وزارة الصحة البريطانية إنه يجب إعطاء وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وقتا لإجراء مراجعة لبيانات لقاح “أسترازينيكا” الذي تطوره جامعة أوكسفورد . وقالت متحدثة باسم الوزارة “يجب أن نمنح وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الوقت الآن للقيام بعملها المهم ويجب أن ننتظر توصياتها”. من جهتها، قالت وكالة الصحة السويدية إن الفحوص أثبتت إصابة مسافر قادم من بريطانيا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا. وفي تركيا قال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن بلاده لم تسجل أي إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا.

آسيويا، قالت هيئة تنظيم الطيران في الصين إن تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا سيستمر حتى العاشر من يناير. بدورها قالت اليابان إنها ستحظر مؤقتا دخول الوافدين الأجانب غير المقيمين في مسعى لتشديد القيود على الحدود بعد رصد السلالة الجديدة شديدة العدوى لفيروس كورونا. من جهتها، دعمت مجموعة من كبار خبراء الصحة في سنغافورة تحرك الحكومة للموافقة على لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركتا “فايزر” و”بيوإنتك” الألمانية، بعد أن أجرت مراجعة مستقلة للبيانات السريرية حول سلامته وفعاليته.