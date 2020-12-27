أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة النائب الباكري

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة النائب الباكريبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة النائب / محمد أحمد صالح الباكري، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والتنظيمي والنضال في سبيل الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.

واشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته في خدمة المجتمع عبر العمل البرلماني والتربوي والخيري وإصلاح ذات البين، منوها إلى ان الفقيد كان من القيادات المؤتمرية المتميزة في محافظة شبوة، وان رحيله اليوم يمثل خسارة كبيرة على اليمن والمؤتمر الشعبي العام.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أبناء الفقيد وأفراد أسرته وكافة آل الباكري بمحافظة شبوة، عبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وقواعد وأعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن احر التعازي وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.

مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"

