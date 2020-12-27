سمية عسلة : غلق أردوغان للقنوات والصحف أكبر دليل على هشاشة النظام التركى

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة سمية عسلة، المتخصصة فى الشأن الإيرانى والخليج، إن غلق أردوغان للقنوات والصحف أكبر دليل على هشاشة النظام التركى، وأنه لم يعد يستطيع الصمود أكثر أمام غليان الشارع التركى المطالب برحيله، كما أنه دليل على تدهور الأوضاع الاقتصاديه والسياسية، خصوصا بعد أن قامت أمريكا وأوروبا بفرض عقوبات على تركيا، شملت شركة الصناعات الدفاعية التركية خصوصا بعد اقتناء تركيا منظومة إس400 وعجزها عن تشغيلها فى ليبيا.





وأضافت عسلة فى مداخلة لها مع غرفة الأخبار بقناة "dmc"، أنه من الواضح أنه حتى أوروبا التى طالما دعت للتفاوض مع تركيا تراجعت عن قرارها، وطالبت بفرض عقوبات على النظام التركى، ما يعنى أن أوروبا لم تعد تعبأ بالابتزاز التركى لها فى قضية اللاجئين والإرهاب، الذى تدعمه تركيا.

وأكدت عسلة أنه هذا يدل على نجاح مساعى الدبلوماسية المصرية فى حشد الموقف الدولى ضد أردوغان وانتهاكاته فى المنطقة، خصوصا فى شرق المتوسط وليبيا مؤخرا، حتى أن الرئيس السيسى رسم له الخط الأحمر فى ليبيا، "وهنا أتذكر كلمة قالها الرئيس السيسى وهى "اسمعوا منى أنا" وهو المنبر الإعلامى الموثوق فيه لدى الشعب المصرى".

وأضافت عسلة أن الرئيس السيسى قال أيضا إن "العفى لا يقدر أحد على نهب لقمته"، فالحمد لله أن رزقنا الله قيادة سياسية حكيمة لها نظرة ثاقبة وبعيدة، وتعرف جيدا من يدعمها بصدق وإخلاص، ومن يرتدى قناع الصداقة، وهو عدو يلتف ليدعم الاقتصاد التركى الآن لمنعه من الانهيار والحفاظ على وجود النظام التركى على كرسى الحكم لمآرب أخرى.

وتابعت عسلة الحديث عن إغلاق أردوغان القنوات والصحف التركية، أنها خطوة قام بها ضمن سلسلة خطوات، شملت إجبار البرلمان التركى على تمرير "قانون العفو العام" والمعطوب الذى استثنى فيه أردوغان الصحفيين والسياسيين من الإعفاءات وقلص الحقوق النقابية للصحفيين، وأخرس الفكر وأصبح النموذج السائد فى تركيا، هو إعلام الرجل الواحد والصوت الواحد، حتى تم بيع القنوات والصحف لرجال مقربين من أردوغان.

وأوضحت عسلة أن أردوغان قضى على الحياة السياسية وسيطر على المؤسسات المدنية، التى تعبر عن رأى الشعب وتسن القوانين والمفترض أنها منبر الديمقراطية، والدفاع عن الشعب وجعل البرلمان نفسه يفصل القوانين على مقاس أردوغان.

واستطردت عسلة أنه من الجدير بالذكر أن هناك 175 وسيلة إعلامية أغلقها أردوغان و12.000 إعلامى وصحفى فى الشارع، دون عمل حيث يتم إغلاق صحيفتين كل أسبوعين وتسريح الصحفيين منها، وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركى، وهى جهة حكومية تركية اعترفت بأن الإعلام التركى فقد 31 % من العاملين فيه، وهم الآن فى الشارع فى حالة بطالة.