الجارديان : تسييس القضاء والقمع سلاح أردوغان لسحق معارضيه وتأمين بقائه

جدة - نرمين السيد - سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأحد، الضوء على معاناة المعارضة التركية، بسبب الانتهاكات المستمرة ضدها من نظام أردوغان، وسط استخدام النظام القضائى التركى كسلاح لتنفيذ أجندات سياسية.





وقالت الجارديان إنه ومع تعزيز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قبضته على السلطة، يقول الساسة الأتراك إن قمع الدولة التركية للمعارضة بات غير مسبوق، خصوصًا عمليات القمع التى تمارسها حكومة أنقرة ضد حزب الشعوب الديمقراطى الكردى، الذى يشكل تهديدًا كبيرًا لسلطة أردوغان.

من جهته، قال المحلل بمركز أبحاث السياسة الاقتصادية التركية تيباف سليم كورو: "يكاد يكون من المستحيل إجراء انتخابات تنافسية فى تركيا بعد الآن، وإذا أظهر حزب الشعوب الديمقراطى دلائل على خوض معركة حقيقية، فستتحرك الحكومة لمنع ذلك".

بدورها، قالت عدالت فيدان عمدة مدينة سيلوبى فى جنوب شرق تركيا الكردى "لقد كانت سنة منعزلة".

وأكدت فيدان أن "هناك الكثير من الضغط والمسؤولية، فكل يوم أستيقظ وأشعر بالقلق حيال مصيرى، وأعتقد أنه حان دور إقصائى، فالقانون لا يعنى أى شيء هنا، يمكن طردى من وظيفتى أو إرسالى إلى السجن بسبب تهم إرهابية ملفقة أو شهود مزيفين".

فى عام 2019 عندما تم انتخاب "فيدان" كانت من بين مجموعة قوية من 65 مرشحًا من اليسار التقدمى وحزب الشعوب الديمقراطى الموالى للأكراد "HDP" للفوز بمقاعد فى الانتخابات المحلية على مستوى البلاد، ولكن الآن، بعد القمع والتطهير الحكومى المستمر لمسؤولى حزب الشعوب الديمقراطى أصبحت واحدة من 5 رؤساء بلديات فقط من حزب الشعوب الديمقراطى تركوا فى مناصبهم، أما البقية فتم عزلهم أو سجنهم واستبدالهم بمعينين حكوميين، وفقا لصحيفة "الجارديان".

أما المحامى والسياسى والمؤلف الكردى البارز حسيب كابلان فقال "أمارس المحاماة منذ عام 1980، ولم أرَ سلوكًا عدوانيًا ولا يرحم مثل سلوك حكومة حزب العدالة والتنمية "الحزب الحاكم بزعامة أردوغان" فى كل تلك السنوات".

وأضاف "سابقا كان بإمكاننا على الأقل الدفاع عن موكلينا فى المحكمة، أما اليوم فهناك حكومة تسعى للسيطرة على نقابات المحامين المستقلة، فضلًا عن تعيين قضاة ليس لديهم خبرة فى المحاكم العليا، إنها أيام صعبة".

وذكرت الصحيفة "الجارديان" أن مستقبل حزب "الشعوب الديمقراطى" كان يبدو مشرقًا، تشكل الحزب من تحالف اليساريين والقوميين الأكراد فى عام 2012، وغالبًا ما يُقارن الحزب بحركات حزب الخضر، والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية، مثل بوديموس فى إسبانيا، وسيريزا فى اليونان، إلا أن رجال أردوغان لم ينفكوا عن مطاردة رجاله.

وأشارت إلى أن من بين جرائم القمع التى تعرض لها الحزب القبض على الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطى صلاح الدين دميرتاش، الذى يواجه الآن عقوبة تصل إلى 142 عامًا فى السجن، على الرغم من مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إطلاق سراحه، وتأكيدها أن سجنه مخالف للقانون.

وأضافت أنه يُعتقد على نطاق واسع أن الحزب الديمقراطى الكردستانى الذى تم تشكيله حديثًا، والذى تم تسجيله فى العاصمة الكردية غير الرسمية ديار بكر فى وقت سابق من هذا الشهر، يتم تمويله من مصادر صديقة للحكومة فى محاولة لامتصاص الأصوات الكردية المحافظة.