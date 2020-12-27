احتيال في عملية توزيع لقاحات كورونا بأمريكا.. والشرطة تحقق

بدأت السلطات في ولاية نيويورك الأمريكية، تحقيقا بشأن معلومات بأن إحدى العيادات الطبية حصلت عن طريق الاحتيال على لقاحات ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" ثم قامت بتوزيعها على المستهلكين.

وذكر بيان صادر عن مفوض الصحة في ولاية نيويورك الدكتور هوارد زوكر أن شبكة عيادات "باركير" حصلت على كميات من لقاح "موديرنا" ومارست الاحتيال عندما بدأت التوزيع بشكل مخالف للإجراءات الحكومية لأن يكون أول من يحصل على اللقاح هم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمسنين.

وقال البيان إن تلك الشركة عملت على توزيع جرعات اللقاح على عدد من المنشآت التابعةلها بالولاية، وقامت بخرق التعليمات بتوزيع اللقاح على أفراد من المستهلكين ليس لهم حق الحصول على اللقاح في الوقت الحالي.

وأوضح زوكر أن السلطات الصحية في نيويورك تساعد شرطة الولاية في بدء تحقيق جنائي في هذه القضية، وستحاسب المتورطين.

من جانبها، تقول شبكة "باركير" إنها تتبع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة بولاية نيويورك، وتعطي اللقاحات للمؤهلين لتلقيها.

وتنص خطة الحكومة الأمريكية، على توزيع لقاحات كورونا أولا على العاملين بمجال الرعاثة الصحية والنزلاء في دور رعاية المسنين.

وسجلت ولاية نيويورك أكثر من 914000 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 37 ألف حالة وفاة.