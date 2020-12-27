قالت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إنه صدر أمر باعتقال أبو علي العسكري زعيم ميليشيات حزب الله العراقي.
جدير بالذكر أن خلية الإعلام الأمنى العراقية قالت فى بيان لها إن طيران التحالف الدولى وجه الضربة الجوية، بأمر من قيادة العمليات المشتركة، ضمن نطاق محافظة كركوك مما أسفر عن مقل عنصرين من التنظيم، وذلك وفقا لما نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الأحد.
وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن هناك مليونا و800 ألف عنصر عسكرى ضمن قوام القوات الحكومية يأتمرون بأوامر مباشرة من مصطفى الكاظمى فى فرض الأمن وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمر باعتقال أبو علي العسكري زعيم ميليشيات حزب الله العراقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.