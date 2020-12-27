قالت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إنه صدر أمر باعتقال أبو علي العسكري زعيم ميليشيات حزب الله العراقي.

جدير بالذكر أن خلية الإعلام الأمنى العراقية قالت فى بيان لها إن طيران التحالف الدولى وجه الضربة الجوية، بأمر من قيادة العمليات المشتركة، ضمن نطاق محافظة كركوك مما أسفر عن مقل عنصرين من التنظيم، وذلك وفقا لما نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الأحد.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن هناك مليونا و800 ألف عنصر عسكرى ضمن قوام القوات الحكومية يأتمرون بأوامر مباشرة من مصطفى الكاظمى فى فرض الأمن وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون.