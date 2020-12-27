البحرين: نثق بدور السعودية لرأب الصدع الخليجي

أعرب وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، عن ثقته في قيادة المملكة العربية السعودية ودورها الرئيسي في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع الخليجي وبدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي.

وأضاف "الزياني"، في كلمة خلال اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، أن بلاده تعمل على مواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف والوقوف في وجه التدخل في شئونها الداخلية.

وأكد وزير الخارجية، ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية ووفقًا للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح كافة دول وشعوب المنطقة.

وتابع "نتطلع إلى القمة الخليجية التي تستضيفها السعودية بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي آملين أن تكون قمة موفقة ناجحة".

كما أعرب الزياني عن بالغ الاعتزاز بتولي مملكة البحرين رئاسة الدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون الخليجي.