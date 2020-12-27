تفاصيل 4 اكتشافات ضخمة للزيت والغاز بدولة عربية

تمكّنت شركة أرامكو، من تحقيق أربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة بالمملكة، هكذا زف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، بشري سارة للمواطنين حيث قال إن شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» هى التى اكتشفت تلك الحقول.

زيت غير تقليدي

وبشأن تفاصيل الأربعة اكتشافات أوضح وزير الطاقة السعودي أنه تم اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش، شمال غربي مدينة الظهران، حيث تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا، من بئر الريش رقم 2، بمعدل 4452 برميلًا في اليوم، مصحوبًا بـ3,2 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا.

وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز إلى أنه لتحديد امتداد حقل الريش، قامت الشركة بحفر بئري الريش رقم 3 ورقم 4. حيث وصل الإنتاج الأولي، من بئر الريش رقم 3 إلى 2745 برميلًا يوميًا، من نفس نوعية الزيت، مصحوبًا بـ3 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، كما وصل معدل تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا من بئر الريش رقم 4 إلى 3654 برميلًا يوميًا، مع 1,6 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.

الغاز غير التقليدي

وأوضح أنه تم اكتشاف الغاز، غير التقليدي، في مكمن الصّارة، في بئر المنحّز، جنوب غربي حقل الغوار، وفي بئر السهباء، جنوب الحقل نفسه، حيث تدفق الغاز، من بئر المنحّز، بمعدل 18 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 98 برميلًا من المكثفات يوميًا. بينما تدفق الغاز، من بئر السهباء، بمعدل 32 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا.

بئر العجرمية

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه تم اكتشاف النفط في بئر العجرمية رقم 1، الواقعة شمال غربي مدينة رفحاء، في منطقة الحدود الشمالية، حيث أسفر اختبار البئر عن تدفق النفط بمعدل 3850 برميلًا في اليوم.

وبيّن وزير الطاقة السعودي أن الاكتشاف الذي تحقق في حقل الريش ذو أهمية خاصة لأنه أثبت إمكان إنتاج الزيت العربي الخفيف جدًا من متكون جبل طويق.

وأشار إلى أن شركة «أرامكو السعودية» تواصل العمل على تحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة، وتقدير كميات الزيت والغاز والمُكَثَّفَات فيها، حامدًا الله ومثنيًا عليه على ما أنعم به على المملكة من خيراتٍ ونعم.