دوت الخليج -

طيران العدوان يجدد غاراته على 3 محافظات

جدد طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على صعدة والجوف وحجة. طيران العدوان يجدد غاراته على 3 محافظاتجدد طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على صعدة والجوف وحجة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بغارتين منطقتي الفرع والصوح بمديرية كتاف، وغارة منطقة آل عمار بمديرية الصفراء بصعدة، وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 3 غارات على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف بالجوف، وغارتين على مدينة حرض، وغارة على مديرية حيران، وغارة على منطقة الحمراء في مديرية مستبأ بحجة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : طيران العدوان يجدد غاراته على 3 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.