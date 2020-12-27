وفاة والى النيل الأزرق فى السودان بحادث سير

جدة - نرمين السيد - ووقع الحادث على طريق مدنى الخرطوم، وأودى أيضا بحياة نجل الراحل، الذى كان برفقته فى السيارة فى طريقهما إلى العاصمة الخرطوم.

وعين عبد الرحمن نور الدائم، قبل أشهر فقط واليا، وهو معلم وصحفى سابق عمل ناطقا باسم قوى الحرية والتغيير فى الولاية.

وجاء تعيين نور الدائم ضمن قرار حكومى بتعيين حكام مدنيين للولايات، وذلك فى إطار عملية الانتقال لحكم ديمقراطى فى السودان.