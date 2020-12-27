اكتشاف وتدمير 5 ألغام بحرية زرعها الحوثيون جنوب البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - قال التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الأحد، إنه تم اكتشاف وتدمير 5 ألغام بحرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، جنوب البحر الأحمر، مشيرا إلى ارتفاع نشاط ميليشيات الحوثى الإرهابية فى زراعة الألغام جنوب البحر الأحمر وباب المندب.





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