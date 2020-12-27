مقتل 7 من قوات الحدود الباكستانية في هجوم مسلح 

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، مقتل سبعة جنود على الأقل في هجوم للمسلحين في جنوب غرب باكستان.

وقال قطاع العلاقات العامة، الجناح الإعلامي للجيش إن الإرهابيين هاجموا مركزا أمنيا في منطقة هارناي في بلوشستان.

واستهدف الهجوم، الذي وقع في وقت متأخر من أمس السبت، القوات الحدودية شبه العسكرية، بحسب ما قاله الجيش، الذي أضاف أن عملية البحث عن المهاجمين جارية.

من جهته، قال مسؤول أمني محلي إن تبادل إطلاق النار بين العسكريين والمهاجمين أسفر عن مقتل 6 من أفراد القوات الحدودية وحارسين خاصين، مضيفا أن الهجوم خلف أيضا إصابة 6 عسكريين، موضحا أن حالاتهم حرجة.

وأضاف المتحدث أن المهاجمين تمكنوا من الفرار إلى المنطقة الجبلية قبل وصول تعزيزات أمنية إلى المنطقة.

ويأتي الهجوم المسلح الأخير بعد يوم من انفجار قنبلة قرب ملعب في منطقة بنجغور جنوب غربي بلوشستان، أسفر عن مقتل اثنين من المشجعين وجرح ستة آخرين.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

ويعد إقليم بلوشستان، الذي يقع على الحدود مع أفغانستان وإيران، أكبر الأقاليم الباكستانية وأكثرها تعرضا للهجمات.

وشهد الإقليم ارتفاعا في الهجمات الإرهابية خلال الأشهر الأخيرة، حيث يهاجم المسلحون الفنادق الفاخرة والقوافل العسكرية وأفراد الأقلية الشيعية.