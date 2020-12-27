تهديد بنسف مبنى "امباير ستيت" في ولاية نيويورك

.

أفادت مواقع أمريكية بأن تم استدعاء فرقة المفرقعات في شرطة نيويورك إلى مبنى "إمباير ستيت" بعد اتصال شخص ما برقم 911 ادعى أن قنبلة ستنفجر في المبنى، وفقًا لمتحدث باسم الشرطة في ولاية نيويورك

ويأتي التهديد بوجود قنبلة بعد يومين فقط من انفجار عربة سكن متنقلة في وسط مدينة ناشفيل، وهو ما تعتقد الشرطة أنه "عمل ارهابي" تحركه عصابات متطرفة من الخارج.