الجيش اللبناني يعلن عن اعتقال لبنانيين وستة سوريين على صلة بحريق مخيم للاجئين

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، عن أنه اعتقل لبنانيين وستة سوريين على صلة باشتباك أدى إلى إطلاق نار وإشعال النار في مخيم للاجئين في شمال البلاد.
وفي ليل الأحد، اندلع صراع بين اللبنانيين والسوريين في منطقة المنية؛ ونتيجة لذلك، تم إحراق حوالي 100 خيمة في مخيمات اللاجئين، والتي كانت تؤوي 75 أسرة.
وذكر الجيش اللبناني في بيان له "بعد تدخل ضباط الجيش والمخابرات العسكرية ، تم تنظيم دورية وتفتيش في منطقة المنية - بهنين لاعتقال جميع المشاركين في حريق المخيم ومن استخدموا السلاح".
وبحسب البيان، فقد تم تسليم جميع المعتقلين إلى النيابة لإجراء مزيد من التحقيقات، ويستمر البحث عن الباقي.
وفي نوفمبر، فرت حوالي 270 أسرة من اللاجئين السوريين من بلدة بشير في شمال لبنان بعد أن قتل سوري بالرصاص رجلًا لبنانيًا.
وعبرت الخارجية السورية عن تعازيها لأسرة الفقيد وناشدت بيروت منع انتهاك حقوق اللاجئين السوريين.
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