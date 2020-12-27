نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النرويج تعلن اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا المتحور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المعهد النرويجي للصحة العامة، اليوم الأحد، اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا المتحور، المكتشف حديثا في بريطانيا.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، قال المعهد النرويجي في بيان: إن الاصابتين آتيا من خارج البلاد في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري.

يشار إلى أن النرويج، فرضت في وقت سابق من الشهر الجاري قيودًا على المسافرين القادمين من بريطانيا بسبب السلالة الجديدة لكورونا المنتشرة في المملكة المتحدة.