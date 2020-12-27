نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحالف العربي يدمر 5 ألغام بحرية جنوب البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، اكتشاف وتدمير 5 ألغام بحرية خلال 24 ساعة جنوب البحر الأحمر، حسبما ذكرت قناة العربية.

وأوضح التحالف أن تلك الألغام البحرية المكتشفة خلال الـ24 ساعة الماضية إيرانية من نوع "صدف"، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا في نشاط الميليشيات الإرهابي في زراعة الألغام جنوب البحر الأحمر وباب المندب.

وأكد التحالف أن زراعة الميليشيات للألغام بدعم إيراني تهديد خطير للملاحة والتجارة الدولية.