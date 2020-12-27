الأردن : لم تظهر أعراض مرضية جديدة مرتبطة بسلالة كورونا الجديدة

دوت الخليج :- قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، السبت، إنه لم تظهر أعراض مرضية جديدة أو مضاعفات مرتبطة بسلالة كورونا الجديدة.
وأضاف : أن "أي دولة في العالم مرشحة وليست محصنة ضد الطفرة" ، وفق المملكة .
وأكّد حجاوي، أن "الأعراض الجانبية للقاح فايزر حتى الآن ليس لها دلالات إحصائية".
وأشار إلى أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا السبت مبشر لكن يجب الحذر".
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