الأردن : لم تظهر أعراض مرضية جديدة مرتبطة بسلالة كورونا الجديدة

دوت الخليج :- قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، السبت، إنه لم تظهر أعراض مرضية جديدة أو مضاعفات مرتبطة بسلالة كورونا الجديدة.

وأضاف : أن "أي دولة في العالم مرشحة وليست محصنة ضد الطفرة" ، وفق المملكة .

وأكّد حجاوي، أن "الأعراض الجانبية للقاح فايزر حتى الآن ليس لها دلالات إحصائية".

وأشار إلى أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا السبت مبشر لكن يجب الحذر".