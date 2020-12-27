السعودية تسمح بسفر غير السعوديين.. وتوضح الضوابط

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي عن صدور موافقة الجهات المختصة على مغادرة غير السعوديين المملكة ابتداءً من اليوم الأحد، مع التقيد التام بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة.

وقال بيان صادر عن الهيئة إنه "إلحاقا لقرار حكومة المملكة العربية السعودية الصادر في يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين بشكل مؤقت في المملكة لمدة أسبوع، تعلن الهيئة العامة للطيران المدني عن صدور موافقة الجهات المختصة على مغادرة غير السعوديين المملكة والسماح لكافة الناقلات الجوية العاملة في مطارات المملكة- شاملة الطيران العام- بنقل المسافرين المغادرين إلى خارج المملكة ابتداء من اليوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 202، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا والسماح للناقلات الجوية الأجنبية بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض.

وأوضحت الهيئة أن الضوابط تشمل عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة والبقاء بداخلها لحين موعد الإقلاع، وتجنب مخالطة طاقم العاملين في مطار الوصول.

وأشارت إلى أن هذا القرار لا يشمل الدول التي ظهر بها فيروس كورونا المتحور، وفقا لما تقرره الجهات الصحية المختصة.