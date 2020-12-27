بعد واقعة الفيفا.. "غلوب سوكر" تنصف فليك على حساب كلوب

أنصفت جائزة "غلوب سوكر" لأفضل مدرب لهذا العام، المدرب الألماني هانزي فليك، في الحفل الذي أقيم الاحد في دبي بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو.

ومنحت "غلوب سوكر" جائزة مدرب العام لفليك، الذي قاد بايرن ميونيخ لجميع الألقاب الممكنة، محققا الدوري والكأس المحليين، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الألماني، وكأس السوبر الأوروبي.

واعتبر الكثيرين أن الجائزة "أنصفت" فليك بعد أن منح الفيفا جائزة أفضل مدرب لمواطنه يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بشكل غير متوقع.

وانتقدت جماهير كرة القدم اختيار كلوب مدربا للعام، خاصة وأنه خرج من دور الـ16 لدوري الأبطال، بينما حقق مواطنه فليك جميع الألقاب المتاحة.

وكان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من أبرز المنتقدين لاختيار كلوب مدربا للعام من قبل الفيفا، حيث قال بعد الجائزة إن مدرب ليفربول "لا يستحقها".

وكان كلوب قد توج بجائزة مدرب العام بشكل مفاجئ، خاصة وأن الجميع توقع فوز مدرب بايرن ميونيخ، هانزي فليك، الذي حقق جميع الألقاب المحلية والقارية التي خاضها، ومن بينها دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو ساخرا: "أعتقد أن الفرصة الوحيدة التي يستطيع فيها فليك تحقيق الجائزة، هو أن يعثر بايرن ميونيخ له على بطولتين أو ثلاثة إضافية كي يحققها، فربما عندما يحقق 7 ألقاب في موسم واحد قد يحرز الجائزة".

ومن جهة أخرى، حصد ليفاندوفسكي الذي ساهم في قيادة بايرن ميونيخ إلى ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا ثم الكأس السوبر المحلية والكأس السوبر الأوروبية، جائزة افضل لاعب متفوقا على رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

كما نال نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وسبورتينغ لشبونة سابقا البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة لاعب القرن للفترة من 2001 حتى 2020.

وتقام جوائز "غلوب سوكر" منذ 2010 بالتعاون بين الرابطة الاوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الاوروبية، وتكرم أبرز المنتمين إلى كرة القدم من اندية ولاعبين ومدربين وحكام ووكلاء لاعبين.