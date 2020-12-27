إصابة واحدة تجبر تركيا على تأجيل تسلم شحنة اللقاح الأولى

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الأحد، إن تسلم الشحنة الأولى من لقاح كوفيد-19 الخاص بشركة سينوفاك من الصين إلى تركيا تأجل "ليوم أو يومين" بسبب ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا في جمارك بكين.
واتفقت تركيا على شراء 50 مليون جرعة من لقاح كورونافاك الذي تنتجه شركة سينوفاك، وكانت بانتظار تسلم أول ثلاثة ملايين جرعة غدا الاثنين.
كما ستشتري 4.5 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته شركتا بيونتيك وفايزر، مع خيار الحصول على 30 مليون جرعة إضافية لاحقا.
وقال وزير الصحة التركي على تويتر "بسبب إنذار كوفيد-19 في بكين وحالة الإصابة بكوفيد-19 في جمارك بكين، جرى تعليق الحركة في الجمارك مؤقتا. لهذا السبب، سيتأخر وصول لقاحاتنا، التي كان من المفترض نقلها بعد العمليات الجمركية، ليوم أو اثنين".
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