المغرب: يسجل 1.517 إصابة جديدة و36 وفاة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 36 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالى الوفيات إلى 7.240 حالة، كما تم تسجيل 1.965 حالة تعافى، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 398 ألفًا و60 حالة تعافى.

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