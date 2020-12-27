الصين تعلق حركة الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، عن تعليق حركة الطيران مع بريطانيا على خلفية اكتشاف سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا في المملكة المتحدة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأوضحت هيئة الطيران المدنى الصينية، فى بيان، أن الإجراء سيبقى ساريا حتى 10 يناير القادم، مضيفة أن القرار يشمل شركات الطيران الصينية الوطنية والأجنبية على حد سواء. وفي 14 ديسمبر، أعلن وزير الصحة البريطانى، مات هانكوك، أن الباحثين اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، يمكن أن تكون وراء تفشى عدوى "كوفيد-19" بوتيرة سريعة فى جنوب شرق بريطانيا. وأضاف أن التحليل الأولى يدل على أن السلالة الجديدة تنتشر بسرعة كبيرة، أما قدرتها على الإصابة فقد تزيد قدرة السلالات المعدية السابقة بنسبة 70%.

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