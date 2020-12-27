قبائل الشرق : ندعم الجيش الليبى .. وتركيا لن تفلح فى السطو على ثرواتنا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان القبائل خلال ملتقى قبائل المنطقة الشرقية الجامع الذى عقد اليوم فى بنغازى، دعمها لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، وما تثمر عنه من نتائج أو شخصيات لتوحيد ليبيا.

وأكدت القبائل الليبية تمسكها بما توصلت إليه البعثة الأممية فى ليبيا بتحديد يوم 24 ديسمبر 2021، موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى البلاد، مطالبة بضرورة التوزيع العادل للثروة بين كل مناطق ليبيا وعودة المؤسسات إلى مقارها الرسمية رافعة شعار لا للتقسيم.

من جانبه، قال صالح رجب المسمارى عضو اللجنة الرئيسية لملتقى المنطقة الشرقية الجامع، فى ليبيا إن الملتقى الذى رفع شعار لا للقبلية ولا لتقسيم ليبيا، يهدف إلى دعم الجيش لأنه الضمان الوحيد لإخراج ليبيا من أزمتها بعد أن استعاد السيطرة على البلاد بعد القضاء على الإرهابيين.

وأوضح المسمارى أن القبائل قادرة على تحرير ليبيا من الاستعمار التركى والتدخل الأجنبى، كما فعلت فى السابق، مشيرًا إلى أن جميع طوائف الشعب الليبى شاركت بالملتقى للتأكيد على أن ليبيا موحدة، ولن تفلح محاولات تقسيمها أو السطو على خيراتها.