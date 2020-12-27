العراق يواجه نقصا فى الكهرباء نتيجة لتقليص إمدادات الغاز الإيرانى

جدة - نرمين السيد - وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، فى تصريح صحفى اليوم الأحد، بحسب "روسيا اليوم، أن الجانب الإيرانى أبلغ الوزارة بقراره خفض صادرات الغاز من خمسة ملايين متر مكعب إلى ثلاثة ملايين، مقارنة مع 50 مليون متر مكعب قبل أسبوعين فقط، بسبب تأخر حكومة بغداد فى سداد ديون مستحقة.

وأشار المتحدث إلى أن العراق فقد نتيجة لهذه التطورات حوالى 6550 ميجاوات من الكهرباء، لافتا إلى أن استهلاك البلاد اليومى فى ساعات الذروة الشتوية يبلغ حوالى 19 ألف ميجاوات بينما لا يولد البلد سوى حوالى 11 ألف ميجاوات، ويستفيد من الواردات لسد الفجوة.

وحذر المتحدث، من أن خفض إمدادات الغاز الإيرانى سيجعل توليد الكهرباء "شبه معدوم" فى العاصمة بغداد ومنطقة الفرات الأوسط التى تشمل محافظات بابل وكربلاء والنجف والديوانية.

وفى تصريح خاص إلى وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" أوضح موسى، أن الحديث عن انقطاع تام للتيار الكهربائى عار عن الصحة، لكن تداعى انحسار الغاز الإيرانى المورد للعراق من محطات الإنتاج سيسبب تراجعا كبيرا بساعات تجهيز الكهرباء.

وأكد المتحدث أن وزير الطاقة الإيرانى رضا أردكانيان سيزور العراق الثلاثاء المقبل، وسيحضر اجتماعا فى مقر الوزارة لبحث نسب الغاز وملف المستحقات، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء تنتظر من حكومة رئيس الوزراء مصطفى كاظمى إطلاق المستحقات وكذلك تعويض وزارة النفط بالغاز المفقود.