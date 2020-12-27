بعد انطلاق حملة التطعيم .. ماكرون : لدينا سلاح جديد ضد كورونا

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جدة - نرمين السيد - وكتب فى تغريدة: "لدينا سلاح جديد ضد الفيروس.. إنه اللقاح"، مؤكدا أن "المرحلة الأولى من حملة التطعيم تشمل كبار السن الذين يعيشون فى تجمعات، فضلا عن الأطقم الصحية المعرضة للخطر".
وأضاف فى تغريدة أخرى: "أقولها وأكررها: اللقاح ليس إجباريا. فلنضع ثقتنا فى باحثينا وعلمائنا، نحن بلد الأنوار وباستور، وعلينا أن نتبع المنطق والعلم".
ودشنت أوروبا اليوم الأحد حملة تطعيم ضخمة للوقاية من "كوفيد-19" بدأتها بالمسنين والفرق الطبية على أمل وضع نهاية لجائحة كبلت اقتصادها وأودت بحياة أكثر من 1.7 مليون نسمة فى أنحاء العالم.
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