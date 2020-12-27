فرار مئات البريطانيين من الحجر الصحي في سويسرا 

قالت السلطات المحلية في سويسرا، اليوم الأحد، إن مئات السياح البريطانيين الذين أجبروا على الدخول في الحجر الصحي، في منتجع التزلج السويسري "فيربير" فروا ليلا خوفا من قضاء عطلاتهم داخل مقر الحجر.
أفادت صحيفة "سونتاغس تسايتونج" أن ما بين 200 إلى 420 سائحا بريطانيا أو نحو ذلك في محطة التزلج الفاخرة في جبال الألب هربوا تحت غطاء الظلام، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
كان من المقرر أن تزدحم منتجعات التزلج في سويسرا بالسياح البريطانيين الباحثين عن الجليد - لكن حظر الطيران بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة في إنجلترا، وضع حدا لهذه الخطط.
شمل القرار الصارم الذي أصدرته الحكومة السويسرية أيضا، بفرض الحجر الصحي بأثر رجعي لمدة 10 أيام لأي شخص وصل من بريطانيا منذ 14 ديسمبر ، بعد اكتشاف السلالة الجديدة التي يخشى الخبراء أنها تنتشر بسرعة أكبر.
غادر بعض السياح البريطانيين المتأثرين في فيربير على الفور، بينما علق آخرون قبل المغادرة. وقال جان مارك ساندوز، المتحدث باسم بلدية باغن: "بقي الكثير منهم في الحجر الصحي لمدة يوم قبل أن ينطلقوا دون أن يلاحظهم أحد تحت جنح الظلام".
ووصف الوضع برمته بأنه "أسوأ أسبوع شهده مجتمعنا على الإطلاق". عادة ما يشكل السياح البريطانيون 21% من نزلاء فيربير، ويبدأ معظمهم في التدفق بعد عيد الميلاد مباشرة.
تم اختيار منتجع فيربير كأفضل منتجع للتزلج في سويسرا على مدار العامين الماضيين، حيث يقوم بتسويق نفسه على أنه يقدم "الإثارة المليئة بالأدرينالين والمتعة البسيطة وأسلوب الحياة الأنيق".
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