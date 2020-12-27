إصابة رئيس أبخازيا بفيروس كورونا 

أعلنت جمهورية أبخازيا المعترف بها جزئيا، اليوم الأحد، عن إصابة رئيسها، أصلان بزانيا، بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت رئاسة الجمهورية التي اعترفت بها حتى الآن خمس دول أعضاء في الأمم المتحدة، منها روسيا وسوريا، في بيان لها أن بزانيا تعرض لإصابة خفيفة بالفيروس التاجي ولا يحتاج إلى دخول المستشفى.

وذكر البيان أن رئيس الجمهورية دخل الحجر الصحي بمقر إقامته في العاصمة سوخومي، وفقا لتوجيهات الأطباء، وسيواصل أداء مهامه عن بعد.