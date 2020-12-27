أعلن النائب فيصل الصايغ، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي اللبناني، عن إصابته بفيروس كورونا في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" .
وأوضح الصايغ خلال تدينته :"أعتذر من الأهل والأصدقاء الذين التقيتهم في الأيام القليلة الماضية، حيث أتت نتيجة فحص الكورونا اليوم إيجابية بالرغم من عدم وجود أعراض. أتمنى السلامة للجميع."
وكان قد أصدر مكتب النائب مصطفى حسين بيانا أعلن فيه إصابته بفيروس كورونا المستجد قائلا:"بعد ظهور بعض العوارض الصحية عليه، خضع النائب مصطفى حسين لفحص PCR واتت النتيجة ايجابية".
وتابع البيان الصادر عن النائب:" نتمنى على كل من خالطه في الأيام الماضية التزام اجراءات الحجر الموصى بها من الجهات المعنية تفاديا لنشر وباء كورونا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب جديد يعلن إصابته بكورونا فى لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.