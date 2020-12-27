نائب جديد يعلن إصابته بكورونا فى لبنان

أعلن النائب فيصل الصايغ، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي اللبناني، عن إصابته بفيروس كورونا في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" .

وأوضح الصايغ خلال تدينته :"أعتذر من الأهل والأصدقاء الذين التقيتهم في الأيام القليلة الماضية، حيث أتت نتيجة فحص الكورونا اليوم إيجابية بالرغم من عدم وجود أعراض. أتمنى السلامة للجميع."

وكان قد أصدر مكتب النائب مصطفى حسين بيانا أعلن فيه إصابته بفيروس كورونا المستجد قائلا:"بعد ظهور بعض العوارض الصحية عليه، خضع النائب مصطفى حسين لفحص PCR واتت النتيجة ايجابية".

وتابع البيان الصادر عن النائب:" نتمنى على كل من خالطه في الأيام الماضية التزام اجراءات الحجر الموصى بها من الجهات المعنية تفاديا لنشر وباء كورونا".