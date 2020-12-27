الصحة السعودية تسمح لمنسوبيها الحصول على الإجازات السنوية

أعلنت وزارة الصحة السعودية السماح لمنسوبيها من ممارسين صحيين وغيرهم، بإمكانية تمتعهم بإجازاتهم السنوية، بعد أن جرى إيقافها لمدة 10 أشهر ماضية نظرًا للحاجة الطارئة لوجودهم آنذاك بسبب تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19.
وكانت الصحة السعودية قد أوقفت منذ منتصف شهر رجب الماضي منح الإجازات بشكل كامل، وذلك مع بدء تفشي حالات كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ السعودية.
وكان يهدف القرار الاستفادة القصوى من كافة الكوادر الطبية والممارسين الصحيين في القطاعين العام والخاص، إلا أن وكالة الوزارة لشؤون الموارد البشرية أصدرت تعميمها أخيرا، يقضي بالسماح بمنح الإجازات السنوية، بما يتوافق مع اللوائح التنفيذية المنظمة لذلك، وبما لا يؤثر على مستوى تقديم الخدمة الطبية.
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