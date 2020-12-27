الأمير خالد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19".
وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على تويتر "كلي فخر والشعب السعودي يثبت قدرته يوما بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر".
وتوجه بن سلمان بالشكر لقيادة المملكة التي "جعلت الإنسان أولًا، ولوطن لا تنثني همته، ولا تنحني هامته".
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقى في وقت سابق الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ضمن الخطة الوطنية للتلقيح التي تنفذها وزارة الصحة السعودية.
من جانبه، قدم وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة الشكر لولي العهد السعودي على مبادرته المؤثرة وحرصه ومتابعته لتوفير اللقاحات.
وأوضح أن الساعة التي تلت نشر خبر تلقي ولي العهد السعودي الجرعة الأولى من لقاح كورونا، شهدت ارتفاع معدل التسجيل لتلقي اللقاح 5 أضعاف عن الساعات السابقة.
وتلقى عدد كبير من المسؤولين السعوديين الجرعة الأولى من لقاح "فايزر-بيونتيك" ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد–19 التي تنفذها وزارة الصحة.
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