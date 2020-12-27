وجهت السلطات الأمريكية تهمة القتل العمد إلى أحد العسكريين، بعد قيامه بإطلاق النار على 3 أشخاص في ولاية إلينوي.
وذكرت الشرطة الأمريكية أن الرجل البالغ 37 عاما متهم بقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، في ولاية إلينوي، خلال حادث إطلاق نار وقع في وقت مبكر يوم الأحد.
وقال مسؤولو الشرطة إن الضباط حددوا هوية المشتبه به عقب وصولهم لموقع حادث إطلاق النار في نادي بولينج بمدينة روكفورد، ومن ثم تمكنوا من اعتقاله.
وأوضح دانييل أوشي، قائد شرطة المدينة أن المتهم هو عسكري في الجيش الامريكي يدعى ديوك ويب، وقد حاول في البداية إخفاء هويته وأسلحته عن الشرطة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وأفادت التقارير بأن ويب هو عضو نشط في الجيش الأمريكي، وتم احتجازه ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الاثنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتهام جندي أمريكي بقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية إلينوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.