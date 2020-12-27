جونز هوبكنز: حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 19 مليونا

تجاوز إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 في الولايات المتحدة نحو 19 مليون حالة إصابة، وفقًا للبيانات المقدمة من مركز مراقبة تفشي فيروس كورونا بجامعة جونز هوبكنز.

وحتى الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش يوم الأحد، سجلت جامعة جونز هوبكنز نحو 19016301 اختبارًا إيجابيًا لمرض فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة، في نفس الوقت، 332251.

وتجاوز إجمالي الحالات في الولايات المتحدة، وهو الأكبر في العالم، 18 مليون حالة يوم الاثنين الماضي.

ويتم حاليًا تقديم لقاحات ضد مرض الفيروس المستجد من إنتاج شركة فايزر وبيونتك و مودرنا في الولايات المتحدة.