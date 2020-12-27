رئيس مجلس الأمة الكويتي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. فيديو

نشر مرزوق علي الغانم، رئيس مجلس الأمة ب‍دولة الكويت، اليوم الاحد، مقطع فيديو وهو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 التي طرحتها الكويت "ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد-19 التى تنفذها وزارة الصحة".

وتلقى رئيس مجلس الأمة الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كورونا، التى تنفذها وزارة الصحة الكويتية.

وكتب مرزوق الغانم قائلًا "بفضل من الله تم تلقي الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد ، كل الشكر لـ الجهود الكبيرة من الكوادر والأطقم الطبية التي تشرف على الحملة ، و لوزارة الداخلية و قوة الإطفاء العام على حسن التنظيم ، و لكل فرد يعمل على خدمة الوطن والمواطنين #مرزوق_الغانم #مجلس_الامة #الكويت #كورونا".

وفاز مؤخرًا النائب مرزوق علي الغانم برئاسة المجلس للفصل التشريعي الـ 16 بأغلبية 33 صوتًا متقدمًا بذلك على منافسه النائب بدر الحميدي الذي حصل على 28 صوتًا.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، شهدت الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الـ 16 انتخابات الرئاسة بين النائبين مرزوق الغانم وبدر الحميدي وفقًا للمادة (92) من الدستور والمادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس اللتين تنصان على أن يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسًا ونائب رئيس من بين أعضائه.

جدير بالذكر أن الغانم كان قد فاز برئاسة مجلس الأمة في الفصلين التشريعيين الماضيين الرابع عشر في العام 2013، والخامس عشر في العام 2016.

وأعلن 38 نائبًا تقديمهم طلبا إلى رئيس السن ووقعوا جميعهم عليه بأن يكون التصويت على انتخابات رئيس المجلس "علانية" بالمناداة بالاسم .

وقال النائب عبد العزيز الصقعبي، "تشرفت باستضافة اللجنة التنسيقية ومجموعة من نواب الأغلبية البرلمانية في اجتماع تنسيقي قبيل الجلسة الافتتاحية، وأصدر المجتمعون بيانًا يطالبون فيه رئيس السن التزام الحياد وتلاوة طلبات النواب حول آليات التصويت على رئاسة المجلس.

وانطلق الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، عقب فوز 50 نائبًا بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في الخامس من ديسمبر الجاري.