دولة جديدة تسجل إصابتين بسلالة كورونا المتحورة

أعلنت السلطات الصحية في النرويج، تسجيل أول حالتي إصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة المكتشفة مؤخرا في بريطانيا.
وقال المعهد النرويجي للصحة العامة إن الإصابتين، تعودان لمسافرين وصلا إلى النرويج قادمين من بريطانيا خلال الشهر الجاري، وفقا لوكالة "رويترز".
وأضاف أن الجهات الطبية ستتواصل مع عائلتيهما لإخبارهم بتطورات أوضاعهما الصحية.
كانت بريطانيا أعلنت منتصف ديسمبر الجاري، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا أسرع انتشارا، ما أدى لتسارع وتيرة الإصابات في جنوب وشرق إنجلترا.
وقررت دول عدة تعليق الرحلات الجوية والبرية مع بريطانيا، خوفا من انتقال السلالة الجديدة إليها، كما فرضت النرويج قيودا على وصول القادمين من المملكة المتحدة.
وتنضم النرويج إلى سلسلة من الدول التي سجلت إصابات بهذه السلالة المتحورة، بينها إسبانيا وهولندا والدنمارك وإيطاليا وفرنسا والبرتغال، وغيرها من الدول في مناطق متفرقة من العالم.
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