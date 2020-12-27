يشمل المقيمين والوافدين.. سلطنة عمان تبدأ التلقيح ضد فيروس كورونا

بدأت سلطنة عُمان اليوم، الأحد، رسميًا، الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، تحت شعار "التحصين وقاية".

وتلقى وزير الصحة العُماني الدكتور أحمد السعيدي، أول جرعة من لقاح "فايزر - بيونتيك" المُضاد للفيروس بمجمع السيب التخصصي بالسلطنة، إيذانًا ببدء الحملة وتأكيدًا على مأمونيته.

وتوقع "السعيدي" أن تصل 28 ألف جرعة أخرى من اللقاح إلى عُمان خلال شهر يناير المقبل، موضحًا أن الشخص يحتاج إلى جرعتين وأن الفترة الزمنية بينهما 21 يومًا، وأن الـ 15 ألف جرعة التي وصلت السلطنة الخميس الماضي سيستفيد منها 7 آلاف شخص.

وأكد أن التطعيم سيشمل كافة المقيمين والوافدين في عُمان، لكن الأولوية ستكون لمن هم في خطوط الدفاع الأولى من القطاع الصحي والقطاعات الأخرى، وكذلك الأشخاص الذين يشكل مرض (كوفيد 19) خطورة على حياتهم من المتقدمين في العمر وممن لديهم أمراض مزمنة خاصة الفشل الكلوي والتنفس المزمن.

وتقدم وزير الصحة العُماني، بالشكر والتقدير والامتنان للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، على دعمه السخي لبرنامج التطعيم ضد الفيروس، كما شكر كل من ساهم ويساهم بالدعم المادي لهذا البرنامج، ومن ساهم من أجل التحضير والإعداد لتدشين الحملة، مشيدًا بجهود العاملين على مدار الساعة للتأكد من وصول هذا اللقاح في الوقت المناسب عبر التواصل مع الشركات والمؤسسات المصنعة والمصدرة.