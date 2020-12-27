مميزات بطاقه فيزا الراجحي 3000 وكيفيه الحصول عليها

مميزات بطاقه فيزا الراجحي 3000 وكيفية الحصول عليها، فيزا الراجحي يمكنك باستخدام فيزا الراجحي 3000 شراء جميع احتياجاتك المختلفة، هي واحده من افضل البطاقات الائتمانية فهي توفر بها الكثير من المميزات التي توفر الراحة للعميل ، وتوفر العديد من الخدمات والخصومات للعميل يعد البنك الراجحي اهم البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية فهو يقوم على أسس أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية .

تعمل على توفير الأمان في أوقات السفر والتنقل

توفر خصومات فوريه الكثير من المحلات الخاصة بالبيع.

يمكن إصدار بطاقه الراجحي بشكل سريع وفوري من أي فرع من بنوك الراجحي .

تقدمت افضل الأسعار في صرف العملات في الخليج.

تمنح إعادة تعبئه بسيطه عن طريق خدمه مباشر للبيع بالتجزئة.

مصرف الراجحي لدى عدد كبير من الفروع في المملكة العربية السعودية حيث يبلغ عدد تلك الفروع الى 500 فرح وتشمل شبكه الصرافة ما يتجاوز 4100 جهاز،وتحتوى علي 46000 محطة طرفية لنقاط البيع .

تستطيع ان تحصل على بطاقه فيزا الراجحي من خلال خدمه المباشر للأفراد وتضم بعض الخطوات وهذه الخطوات هي:

1. اعمل علي تسجيل الدخول في خدمه المباشر للأفراد من خلال الضغط هنا.

2. ثم بعد ذلك قم بالذهاب إلى بطاقه الائتمان.

3. ثم قم بالضغط على طلب بطاقة جديده.

4. بعد ذلك قم بطلب بطاقة ائتمان جديده.

5 . اعمل علي إضافة جميع المعلومات المطلوبة أمامك في المكان الخاص بها،والتي تحتوي على نوع بطاقة الائتمان وبعض من المعلومات مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد

6. ثم اضغط على استمرار.

7. سيظهر من خلال تلك الخطوات كل البيانات التي قمت بإدخالها. ثم بعد ذلك اضغط على مربع تأكيد.

8. سيتم بعد ذلك إرسال البطاقة الائتمانية ذلك سيتم عند صدور الموافقة إذا انطبقت الشروط.

تستطيع أن تحصل على البطاقة من خلال الهاتف في حاله وجود حساب لدي البنك،كل ما عليك ان تفعله هو ملئ أحد النماذج و سيقوم احد ممثلي التسويق في البنك بالاتصال بك وذلك يستكمل نعم إجراءات طلب الصداقة.

لكي تحصل على فيزا الراجحي كل ما عليك هو زيارة اقرب مصرف إليك وسيتم إصدار البطاقة من خلال الفرع بشكل مباشر خلال نصف ساعة.

من المفترض عليك تعبئه احد النماذج والخاصة بالبطاقة سوبر بعد ذلك تقوم بتقديمها للموظف المختص وبعد حصولك على البطاقة يمكنك التمتع بالكثير من المميزات التي خصصت لكي ضمان الأمان والراحة للعميل

هناك بعض المستندات والشروط التي يجب أن تتوفر لكي تحصل على فيزا الراجحي 3000 وهذه والمستندات والشروط هي

لابد من وجود حساب لديك

ولابد أيضا من إحضار صورة الهوية الشخصية.

عليك تعبئة النموذج الخاص بالطلب والتأكيد من إدخال كل البيانات الموجودة به بشكل سليم

هناك العديد من أنواع البطاقات الائتمانية التي يقدمها بنك الراجحي لعملائه ، ومن هذه البطاقات هي :

بطاقة المرابحة سيجنتشر

بطاقة المرابحة إنفينيت

بطاقة SELECTIVE الائتمانية

بطاقة إنسان الائتمانية

فيزا تسوق الراجحي

بطاقة فيزا الكلاسيكية الراجحي

فيزا الفرسان الراجحي

بطاقة تحويل الراجحي مدى

ولكل نوع من هذه الأنواع بها العديد من المميزات المختلفة عن بعضها لبعض.