خطوات شحن شدات ببجي موبايل مجانا عن طريق الاي دي lD والحصول علي ألاف الشدات

خطوات شحن شدات ببجي موبايل مجانا لعبة ببجي من أشهر الألعاب الموجودة في الفترة الحالية، على كل من الموبايل والكمبيوتر، تتوافر نسختين من اللعبة هما النسخة العادية، والنسخة المعروفة باسم pubg mobile lite، الموجودة في الموبايل ويمكنك تحميل لعبة ببجي Pubg mobile من البلاي ستور أو جوجل بلاي.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل مجانا

يوجد الكثير من المواقع التي تعمل على توفير شحن شدات ببجي من خلال الاي دي، ولكن يجب علينا الالتزام بالخطوات التالية:

نقوم بتسجيل الدخول على الموقع الخاص بشحن شدات ببجي الرئيسي.

بعد ذلك نقوم باختيار الدولة.

نقوم بالضغط على زر الانطلاق، ثم نقوم بالتعرف على الشدات التي نرغب في شرائها عبر الموقع.

ثم نحرص على إدخال معرف الاي دي، ونقوم باختيار الطريقة التي تلائم اللاعب وتحديد الطريقة المناسبة للسداد، بالإضافة إلى فرضية اختيار عدد الشدات التي يحتاجها اللاعب.

نقوم بالدخول والضغط على الزر الخاص بالدفع من خلال الزر الموجود بالأسفل.

بعد ذلك نقوم بتفعيل لعبة ببجي، وذلك لمعرفة عدد الشدات الموجودة لديك.

يسهل شحن شدات ببجي مجاناً من خلال الاي دي، حيث أنه يوجد بعض المواقع التي تهتم وتتخصص في شحن لعبة ببجي من خلال الموبايل.

ويتم شحنها بطريقة مجانية عن طريق الاي دي الخاص باللاعب يتم إدخاله وانتظار استقبال الشدات.

سوف نقوم بمدكم بجميع الأسعار الخاصة ببجي من خلال الاي دي وهي كالتالي:

عدد 60 نضيف إليهم 3 شدة السعر هو 3,69 ريالاً سعودياً.

عدد 300 نضيف إليهم 40 شدة بسعر 17,99 ريال سعودي.

عدد 600 نضيف إليهم 90 شدة بسعر 36,99 ريال سعودي.

عدد 1,500 شدة نضيف إليهم 375 شدة بسعر 89,99 ريال سعودي.

عدد 3000 نضيف إليهم 1000 شدة بسعر 184,99 ريال سعودي.

عدد 6000 نضيف عليهم 2400 شدة بسعر 369.9 ريال سعودي.

من المعروف أن هناك المئات يجتمعوا على لعب لعبة ببجي موبايل، لذلك بات البحث عن شدات لعبة ببجي كثيراً ، وهذه اللعبة تلعب بصفة فردية أو مع فريق متخصص.

لعبة ببجي تقوم على اختيار الطريقة المناسبة للعب اللعبة سواء كان اللعب بشكل فردي أو بشكل جماعي، كما يتم البحث عن الأسلحة الموجودة داخل المبنى، والبحث داخل الأماكن المختلفة الموجودة داخل اللعبة، حتى يسهل اللعب والقتال .

حيث أن كل ما يجب أن يفعله اللاعب هو حمل سلاحه لحماية نفسه وبقاءه على قيد الحياة واستكمال اللعب والمنافسة الشريفة على اللقب.