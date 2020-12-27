طريقة استخراج نتائج الطلاب برقم السجل المدني عبر موقع نظام نور 1442

استخراج نتائج الطلاب برقم السجل المدني ، بعد أن انتهت الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول في المملكة، يبحث الكثير من الطلبة وأولياء الأمور عن استخراج نتائج الطلاب برقم السجل المدني، ويمكن أن يتم التصفح عبر شبكة الإنترنت ومعرفة النتيجة بصورة مجانية، ويوفر نظام نور الاستعلام عن نتائج كافة المراحل الدراسية سواء الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وسوف نقوم معكم باستعراض طريقة الاستعلام عن النتائج باستخدام نظام نور فتابعونا.استخراج نتائج الطلاب برقم السجل المدني
يمكن للطلبة وأولياء الأمور أن يقوموا بالاستعلام عن نتائج الطلبة عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم الدخول على موقع نظام نور من هنا.
- يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى النظام باستخدام رقم الهوية الخاص به وكلمة المرور.
- يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني الخاص بالطالب والمحافظة، ثم يتم الضغط على استعلم.
جدير بالذكر أنه يجب على الطالب حتى يتمكن من معرفة النتيجة الخاصة به أن يقوم بالتسجيل في نظام نور، وذلك حتى يتمكن من كافة الخدمات التي يتم تقديمها عبر هذه البوابة.نظام نور 1442
ينبغي قبل أن يتم اعتماد الدرجات أن يقوم قائد المدرسة بالدخول إلى حسابه الموجود على نظام نور المركزي حتى يتم إنجاز بعض المهام والتي من أهمها:
- إدخال رسائل السلوك والمواظبة الخاصة بكافة طلبة المدرسة عن طريق المرور إلى المهارات.
- إدخال الرسائل الخاصة بالسلوك والمواظبة.
- يتم إضافة رسالة عامة تظهر في النتائج الخاصة بالطلاب.
يذكر أن نظام نور يعد من أهم المنصات الإلكترونية التي قامت وزارة التعليم في المملكة بإطلاقها خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي يستفيد منها الطالب والعاملين في القطاع التعليمي، حيث يمكن لمنسوبى قطاع التعليم أن يقوموا بتحديث البيانات الخاصة بهم، والتقديم على الترقيات والإجازات من خلال هذه المنصة العامة.
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